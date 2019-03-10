Полиция изъяла баннеры у организаторов митинга за свободный интернет в Москве

Полицейские изъяли баннеры и «задник» для сцены у организаторов митинга за свободный интернет в Москве, передает «МБХ медиа» со ссылкой на заявителя акции, члена Либертарианской партии Антона Овчарова.

По словам Овчарова, полиция «без объяснения причин просто срезала все крепления и изъяла все наши баннеры и "задник" сцены». «Сказали, будет какой-то руководитель департамента региональной безопасности Москвы, который сейчас приедет. Все баннеры в микроавтобусе полиции», - рассказал Овчаров.

Он отметил, что текст баннеров полностью соответствует формулировкам, указанным в заявке: «Нет цензуре», «Против изоляции рунета» и другие. «Причин юридических, по которым могли возникнуть претензии у полиции, мы не видим. В остальном - подготовка к митинга идет в спокойном режиме, и проблем особых не возникает», - сказал Овчаров.

10 марта в Москве, Хабаровске и Воронеже пройдут согласованные акции против изоляции российского сегмента рунета, митинги начнутся в 14:00. В Петербурге тоже пытались согласовать акцию, однако получили отказ в Смольном. Заявители пытались оспорить это решение через суд, но им в удовлетворении иска отказали.