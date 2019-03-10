После "блокировки" Роскомнадзора в Петербурге задержали двух активистов После акции с «блокировкой» офиса Северо-Западного филиала Роскомнадзора в Петербурге задержаны двое активистов, сообщили в «Группе помощи задержанным». Задержанные – Роман Аянк и Григорий Кудрявцев. Их доставили в 78-й отдел полиции. Ранее активисты Либертарианской партии и «Агит России» обклеили здание на Садовой улице сигнальными лентами, прикрепили на фасад плакаты и зажгли цветную дымовую шашку. Акция прошла на фоне согласованного митинг за свободный интернет в Москве. В Петербурге аналогичный митинг на площади Ленина согласовать не удалось. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен