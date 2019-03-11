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11:04

Прокуратура просит отправить главу "Мемориала" в Грозном Титиева в колонию на четыре года

Прокуратура запросила для главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева четыре года колонии общего режима, передает «Медиазона» со ссылкой на представителей центра.

Позицию гособвинения огласила прокурор Милана Байтаева в Шалинском горсуде Чечни. Кроме тюремного срока, прокурор запросила для правозащитника штраф в 100 тысяч рублей.

Оюба Титиева обвинили в хранении наркотиков и арестовали  9 января. Перед этим правозащитник долгое время не выходил на связь, а когда стало известно о разбирательствах, некоторые из членов семьи Титиева были вынуждены покинуть Чечню из-за угроз уголовного преследования.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, известный своей нетерпимостью к правозащитникам, обозвал мужчину «наркоманом с анашой». Адвокаты подсудимого настаивают, что дело полностью сфабриковано, а наркотики общественнику подбросили полицейские во время задержания. Освободить Титиева призывали и зарубежные правозащитники, и российские деятели культуры, и комиссар СПЧ Европы.

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11:04 Прокуратура просит отправить главу "Мемориала" в Грозном Титиева в колонию на четыре года

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