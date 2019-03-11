Кандидат в губернаторы Петербурга Врански подаст в суд на Смольный

Заявивший о намерении участвовать в губернаторских выборах основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански намерен обжаловать в суде отказ городской администрации в проведении митинга «Зеленой коалиции», намеченного на 17 марта.

Как рассказал Врански ЗАКС.Ру исковое заявление будет подано в Смольнинский районный суд 11 марта.

- Мы хотели провести митинг «Зеленой коалиции» в двух гайд-парках: на площади Ленина и в Екатерингофском парке. Нам отказали, ссылаясь на то, что на площади Ленина будет проходить праздник «В спорт всей семьей», которое займет всю площадь и будет длиться с 10 до 18 часов. А в Екатерингофском парке якобы проходят какие-то работы, которые не позволяют провести митинг. Надо прекращать практику отказов в проведении митингов даже в гайд-парках, - сообщил Врански.

Он также отметил, что у «Зеленой коалиции» есть положительный опыт в судах по аналогичным делам, когда город согласовывал акции сразу же после подачи исков.

«Зеленая коалиция» также уведомила Смольный, что проведет свою акцию 17 марта в 18-00, сразу после того, как семейный праздник подойдет к концу.

- В этот раз мы подали информирование, никаких согласований, никаких заявок, - подчеркнул Врански.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил о расширении списков мест для проведения публичных мероприятий 18 февраля. Новыми гайд парками стали площадь Ленина, парк Екатерингоф, Пионерский парк и сад 9 января.

Напомним, 5 марта Смольнинский районный суд отказал представителям Либертарианской партии России в удовлетворении иска к Смольному за отказ в согласовании митинга за свободный интернет на площади Ленина 10 марта. По словам либертарианцев, в судебном протоколе вместо их фамилий были указаны фамилии других людей, подававших аналогичное исковое заявление в мае 2018 года.

Красимир Врански заявил о готовности участвовать в выборах губернатора Петербурга в первых числах февраля. Он уже сформировал предвыборный штаб и начал ежедневно вести видеодневник на созданном месяц назад YouTube-канале «Команда Красимира Врански».

Губернаторские выборы пройдут в Петербурге 8 сентября.

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