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Новости

11:27

Кандидат в губернаторы Петербурга Врански подаст в суд на Смольный

Заявивший о намерении участвовать в губернаторских выборах основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански намерен обжаловать в суде отказ городской администрации в проведении митинга «Зеленой коалиции», намеченного на 17 марта.

Как рассказал Врански ЗАКС.Ру исковое заявление будет подано в Смольнинский районный суд 11 марта.

- Мы хотели провести митинг «Зеленой коалиции» в двух гайд-парках: на площади Ленина и в Екатерингофском парке. Нам отказали, ссылаясь на то, что на площади Ленина будет проходить праздник «В спорт всей семьей», которое займет всю площадь и будет длиться с 10 до 18 часов. А в Екатерингофском парке якобы проходят какие-то работы, которые не позволяют провести митинг. Надо прекращать практику отказов в проведении митингов даже в гайд-парках, - сообщил Врански.

Он также отметил, что у «Зеленой коалиции» есть положительный опыт в судах по аналогичным делам, когда город согласовывал акции сразу же после подачи исков.

«Зеленая коалиция» также уведомила Смольный, что проведет свою акцию 17 марта в 18-00, сразу после того, как семейный праздник подойдет к концу.

- В этот раз мы подали информирование, никаких согласований, никаких заявок, - подчеркнул Врански.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил о расширении списков мест для проведения публичных мероприятий 18 февраля. Новыми гайд парками стали площадь Ленина, парк Екатерингоф, Пионерский парк и сад 9 января.

Напомним, 5 марта Смольнинский районный суд отказал представителям Либертарианской партии России в удовлетворении иска к Смольному за отказ в согласовании митинга за свободный интернет на площади Ленина 10 марта. По словам либертарианцев, в судебном протоколе вместо их фамилий были указаны фамилии других людей, подававших аналогичное исковое заявление в мае 2018 года.

Красимир Врански заявил о готовности участвовать в выборах губернатора Петербурга в первых числах февраля. Он уже сформировал предвыборный штаб и начал ежедневно вести видеодневник на созданном месяц назад YouTube-канале «Команда Красимира Врански».   

Губернаторские выборы пройдут в Петербурге 8 сентября.



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17:18    
Абсолютно безграмотный заголовок.
Врански - не кандидат в губернаторы. От того, что этот персонаж заявил о желании участвовать в выборах он не стан кандидатом.
А этот митинг Врански, похоже, хотел использовать ни для борьбы за зеленые зоны, а для личного пиара.
Кто-нибудь из вас слышал его выступления на митингах? Это что-то бессвязное, чуть касающееся темы акции, и с большим количеством местоимений "Я".
Врански пиарится "по-Бегловски"
И пожалуйста,не называйте его градозащитником. Он - спойлер, самопиарщик.

14:25    
Сколько ещё клоунов появится перед выборами ? Выборы - прекрасная возможность официально засветиться всяким фрикам вроде этого. И ничего не скажешь - всё по закону. Сколько таких повылезало за последние 25 лет - и не сосчитать ! В Бразилии диких обезьян меньше. Самое поганое, что появилось за эти годы - это  почитатели фриков, агрессивные, наглые и тупые. Вот это страшно. Фрики множатся.

14:12    
14:07 Не суди по себе.

14:11    
13:17 А кому он навредил? Кому и как навредили прочие урбанисты?
А непрочие, застроившие город "человейниками", делают благо?

14:07    
Какой на фиг Козимир - кандидат в губернаторы? Он еще даже не кандидат в кандидаты! Он просто - губураскативший дурачок.

13:17   Гервант из Рыбии  
когда этот Весимир будет зарегистрирован как кандидат, тогда и будет кандидатом, а пока он просто балабол, как и все прочие урбанисты-вредители)

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