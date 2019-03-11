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15:46

Либертарианцы: Двоих "заблокировавших" Роскомнадзор отпустили без протоколов

В петербургской ячейке Либертарианской партии России утверждают, что двоих задержанных накануне, 10 марта, активистов, которые провели акцию возле здания Роскомнадзора на Садовой улице, отпустили из 78 отдела полиции без составления протоколов об административном правонарушении. Этим фактом пресс-служба партии поделилась с "Фонтанкой".

"В отделении с ребят взяли объяснения в письменном виде, а также попросили подписать обязательство о явке. Отпустили ребят спустя час. Протокол об административном правонарушении составлен не был", - сообщил пресс-секретарь либертарианцев Денис Луговский.

Роман Аянка и Григорий Кудрявцев, выступающие в качестве активистов Либертарианской партии и "Агит России", были задержаны после того, как обклеили двери петербургского Роскомнадзора крест-накрест красно-белыми "запретительными" лентами и плакатами протестного содержания. Помимо этого, двое активистов подожгли дымовую шашку. Уличную акцию за свободу российского интернета, которую согласовала столичная мэрия, в Петербурге разрешать не стали.

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