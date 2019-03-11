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11 марта, 20:57

В Петербурге побит рекорд восьмилетней давности по высоте снежного покрова

Впервые с 2011-го года количество выпавшего и скопившегося на улицах Петербурга снега превысило двухметровую высоту, говорится на официальном сайте Смольного.

За нынешний сезон с улиц вывезли 3,7 млн кубометров снега, что в полтора раза больше, нежели год назад. При этом самым щедрой на осадки выдалась первая неделя марта, в течение которой снежный покров "вырос" на 35 сантиметров.

В настоящий момент улицы и дворы чистят 800 единиц специальной техники и свыше одной тысячи дворников.

По прогнозам синоптиков, метель в ближайшие дни не прекратится.

С наступлением первого весеннего месяца погода испортилась настолько, что в минувший уик-энд закрывали и дамбу, и аэропорт Пулково. Сосульки снова стали падать на прохожих.

 

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0:26   Горожанин  
Какие к черту 2 метра? Вы хоть раз рулетку в руках держали?
Данные выбросы специально запускают в СМИ , чтобы оправдать обыкновенный просос исполнительной власти, возглавляемой BigLoveым, по части жкх.

0:16    
Сама природа восстала против путинского назначенца.

11 марта, 23:39    
Алё, Смольный!
Очнитесь! Здесь не Сочи!
Это - нормальная, совершенно обычная зима.
Хватит плакать: хотите плакать - идите нахер и там плачьте!

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