В Петербурге побит рекорд восьмилетней давности по высоте снежного покрова

Впервые с 2011-го года количество выпавшего и скопившегося на улицах Петербурга снега превысило двухметровую высоту, говорится на официальном сайте Смольного.

За нынешний сезон с улиц вывезли 3,7 млн кубометров снега, что в полтора раза больше, нежели год назад. При этом самым щедрой на осадки выдалась первая неделя марта, в течение которой снежный покров "вырос" на 35 сантиметров.

В настоящий момент улицы и дворы чистят 800 единиц специальной техники и свыше одной тысячи дворников.

По прогнозам синоптиков, метель в ближайшие дни не прекратится.

С наступлением первого весеннего месяца погода испортилась настолько, что в минувший уик-энд закрывали и дамбу, и аэропорт Пулково. Сосульки снова стали падать на прохожих.