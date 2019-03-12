Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:25

За "оправдание терроризма" кемеровчанин получил 5,5 лет колонии

28-летнего жителя Кемеровской области за его деятельность в интернете приговорили к 5,5 годам колонии общего режима, а также взыскали с него штраф в размере 10 тысяч рублей, гласит сообщение на сайте управления Следственного комитета по региону.

К молодому человеку применена сравнительно новая уголовная статья 205.2, наказывающая людей за "оправдание" или "пропаганду" терроризма в интернете. Максимальное наказание по ней - восемь лет лишения свободы.

Говорится о том, что проводилась специальная лингвистическая экспертиза, подтвердившая правоту обвинения.

Ранее широкий резонанс получило возбуждение уголовного дела по той же самой статье в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, позволившей себе порассуждать в публичном поле о мотивах юного террориста, который взорвал себя у дверей здания ФСБ в Архангельске осенью 2018-го года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

16:25 За "оправдание терроризма" кемеровчанин получил 5,5 лет колонии

15:56 Яшин противопоставил полезную работу своего совета работе крупных чиновников   1

15:31 Зону для фанатов на Евро-2020 могут организовать на Дворцовой площади   1

14:55 Митрохина оштрафовали на 200 тысяч рублей за акцию против застройки в Кунцево   1

14:23 В СПЧ заявили о риске сведений счетов с помощью законов о фейках и неуважении к власти в сети   2

13:50 Володин осудил единоросса из Волгограда за слова о малоимущих "тунеядцах и алкашах"   9

13:14 Полиция и антимонопольщики проверяют комитет по благоустройству из-за уборки снега   4

13:12 КПРФ организует в Петербурге митинг в защиту социально-экономических прав   6

13:09 Смольный готов потратить на оформление Петербурга к «Алым парусам» 1,28 млн рублей

12:55 Татарстанского активиста арестовали на 28 суток за акцию с "могилой Путина"   7

12:21 Госдума приняла закон об алиментах для нетрудопособных предпенсионеров   7

11:56 Цивилев предложил позволить горожанам самим жаловаться на незаконную уличную рекламу   3

11:28 Прокуратура запросила 24,5 года колонии для "ночного губернатора" Петербурга Кумарина

10:53 Мосгорсуд оставил в СИЗО и под домашним арестом фигурантов дела "Нового величия"   4

10:26 СМИ: В Кремле отказались от планов передать Курильские острова Японии   12

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.