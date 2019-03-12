За "оправдание терроризма" кемеровчанин получил 5,5 лет колонии

28-летнего жителя Кемеровской области за его деятельность в интернете приговорили к 5,5 годам колонии общего режима, а также взыскали с него штраф в размере 10 тысяч рублей, гласит сообщение на сайте управления Следственного комитета по региону.

К молодому человеку применена сравнительно новая уголовная статья 205.2, наказывающая людей за "оправдание" или "пропаганду" терроризма в интернете. Максимальное наказание по ней - восемь лет лишения свободы.

Говорится о том, что проводилась специальная лингвистическая экспертиза, подтвердившая правоту обвинения.

Ранее широкий резонанс получило возбуждение уголовного дела по той же самой статье в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, позволившей себе порассуждать в публичном поле о мотивах юного террориста, который взорвал себя у дверей здания ФСБ в Архангельске осенью 2018-го года.