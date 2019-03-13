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9:13

Долгожданный ЖК "Охта-Модерн" достроят к концу 2019-го года

Получивший за долгие годы строительства репутацию скандального и многострадального, жилой комлекс "Охта-Модерн" на Большеохтинском проспекте будет окончательно готов к эксплуатации не позднее декабря 2019-го года, передает пресс-служба Смольного. Об этом удалось договориться вице-губернатору Николаю Линченко с застройщиком, "Группой ЛСР", на вечерней встрече 12 марта.

"«Охта-Модерн» стал первым комплексом, по которому в результате длительных переговоров нам удалось достичь конструктивного диалога и реального решения. Надеюсь, что, заключив сегодняшний договор, мы заложили хорошую основу для дальнейшей работы по постепенному разрешению ситуации с обманутыми дольщиками", - приводятся слова Линченко.

Контролировать финальный этап работ поручено государственному бюджетному учреждению "ЦЭТС". Общая площадь жилого комплекса, который строят уже пятнадцать лет, составляет почти 30 тысяч кв. метров.

Проблемный ЖК «Охта-Модерн» должны были достроить еще в 2005 году на Большеохтинском проспекте. Изначально его строило ЗАО «ИВИ-93», но в 2009 году компания потерпела финансовый крах. После нее бремя работ взяло на себя ООО «Балтжилинвест», но и эта компания не закончила проект. «Питер-Констракшн» перенял строительство в 2016 году, но вскоре обанкротился.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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