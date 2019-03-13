Быков удручен тем, что народ видит в интернете комфорт, но не видит за ним политики

Московский митинг в защиту свободного интернета, прошедший 10 марта, и его отмеченная многими наблюдателями и участниками многочисленность вызвали смешанные чувства у публициста Дмитрия Быкова. Он увидел некую особенность этой акции, и ее своеобразие оценил скептически. По его мнению, акция была специально избавлена от политики и явилась неким выступлением исключительно за сохранение бытового комфорта, что, с точки зрения эксперта, не есть хорошо. Его соображения изложены в газете "Собеседник".
В России сложилась удивительная ситуация: люди не готовы выходить на митинги за политические свободы, митинги против агрессии либо государственного вранья. Но они хотят и будут протестовать против любого наступления на их юзерские, т. е. пользовательские, т. е. потребительские свободы.
Описав тенденцию, Быков признался, что она ему не по душе и поэтому он не особенно радуется большому количеству горожан, собравшемуся на московском митинге.
"Они видят связь между интернетом и личным комфортом, но связи политических свобод со своим благополучием они не видят", - отметил публицист.
Санкционированный мэрией митинг за свободный интернет в Москве 10 марта собрал, по разным оценкам, от 6,5 до более чем 15 тысяч человек. До начала манифестации полицейские дважды изъяли у организаторов баннеры. В Петербурге аналогичный митинг не согласовали, после чего 10 марта двое активистов устроили перфоманс у стен петербургского Роскомнадзора, "заблокировав" дверь ведомства сигнальной лентой. Их задержали, но отпустили из полиции без составления протоколов.