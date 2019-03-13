Совфед одобрил законы о фейках и неуважении к власти в интернете

Совет Федерации одобрил законопроекты о фейковых новостях и неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете, передает «Интерфакс».

Среди нескольких противников законопроектов была сенатор Людмила Нарусова. Она предложила отклонить проекты законов из-за неопределенности некоторых формулировок и направить документы на доработку согласительной комиссии.

Ранее с подобным предложением выступил Совет по правам человека, призвав Совфед отправить законопроекты на доработку. В СПЧ опасаются, что эти законы могут применять для политических репрессий и сведения личных счетов.

Законопроекты о фейковых новостях и неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете Госдума в третьем чтении приняла 7 марта. Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток.