ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фотографа Френкеля по делу об избиении в 78-м отделе полиции

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу фотокорреспондента Давида Френкеля по делу об избиении бригадой скорой психиатрической помощи в 78-м отделе полиции, сообщил адвокат Виталий Черкасов.

Инцидент произошел 11 декабря 2016 года. Полицейские задержали Френкеля, когда тот снимал шествие ЛГБТ-активистов по Невскому проспекту. Перед этим на фотографа напал активист НОДа. Задержанного Френкеля доставили в 78-й отдел полиции.

От общения с полицейским фотограф отказывался, и в итоге правоохранители вызвали медиков, чтобы «успокоить» его – хотя журналист беседовал спокойно. На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, что трое врачей применили к Френкелю физическую силу, привязали к стулу, хватали за шею.

Уголовное дело в отношении полицейских Следственный комитет возбудить отказался, полиция – тоже. Суд признал это решение обоснованным.