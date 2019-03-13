Суд взыскал с "Новой газеты" 40 тысяч рублей по иску экс-главы РЖД Якунина

Басманный суд Москвы постановил взыскать с «Новой газеты» и ее журналиста Андрея Сухотина 40 тысяч рублей в пользу бывшего главы РЖД Владимира Якунина, передает «Новая газета».

Якунин подал иск против издания в ноябре 2018 года. Ответчиками также были журналисты Андрей Сухотин и Ирек Муртазин: от них Якунин требовал по 1 млн и 2 млн рублей соответственно. Деньги экс-глава РЖД собирался потратить на «поддержку профессиональной журналистики» и благотворительные проекты по защите детей.

Суд присудил Якунину гораздо меньшую компенсацию, взыскав с «Новой газеты» 30 тысяч рублей и с Сухотина – 10 тысяч. Также суд обязал издание удалить две из семи спорных фраз из расследования об арестованном полковнике МВД Дмитрии Захарченко и опубликовать опровержение на них.