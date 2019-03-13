Смольный согласовал акцию "Зеленой коалиции" в защиту парков на площади Ленина

Комитет по законности согласовал митинг «Зеленой коалиции» в защиту парков 17 марта в 18:00 на площади Ленина, сообщил координатор «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

По его словам, о согласовании представители Смольного сообщили по телефону. При этом накануне Смольнинский суд Петербурга отказался удовлетворить его иск, когда Врански оспаривал первоначальное решение комитета об отказе в согласовании акции.

Изначально Смольный отказался согласовать акцию на площади Ленина или в Екатерингофском парке, в первом случае сославшись на семейный спортивный праздник на весь день, а во втором – на некие работы по благоустройству.

Тогда Врански подал в суд, а также уведомил Смольный о намерении провести акцию в 18:00, после того, как праздник на площади Ленина закончится. Однако в Смольнинском суде стало известно, что время спортивного мероприятия продлили до 20:00.

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