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13:05

Центр «Сова»: 282 статью УК нужно еще больше декриминализовать

Информационно-аналитического центра «Сова» рекомендует российским властям доработать 282 статью УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды), сообщил 14 марта директор центра Александр Верховский во время презентации доклада о антиэкстремистском законодательстве.

- Конечно, статья 282 подверглась некой реформе, это хорошо. Но в ней определенно нужно еще кое-что поменять, - заявил Верховский. - Как минимум, декриминализовать унижение чести и достоинства граждан. Не потому что это якобы хорошо унижать честь и достоинство граждан, а потому что это недостаточно тяжкое деяние, чтобы быть уголовно наказуемым.

Также центр «Сова» предлагает изменить статью о демонстрации запрещенной символики. По словам Верховского, в законе нужно уточнить, что цель демонстрации должна заключаться в пропаганде данной символики.

«Сова» продолжает выступать и за отмену Федерального списка экстремистских материалов, который ведет Минюст.

- Дело не в том, что в этом списке есть неправильно запрещенные материалы. Дело в том, что это просто не имеет никакого смысла, потому что этот список, приближающийся к 5000 наименований невозможно ни понять, ни запомнить и простым гражданам, и правоохранительным органам. Это абсолютно неработающая норма, которая ничего, кроме произвола не рождает, - объяснил Верховский

Доклад о российском антиэкстремистском законодательствеи европейских гарантиях свободы слова был составлен центром «Сова» совместно с международной организацией Article19.

Напомним, закон о декриминализации 1 части 282 статьи УК РФ был подписан Владимиром Путиным 27 декабря 2018 года. После этого российские суды начали пересматривать уголовные дела осужденных за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по различным признакам.

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