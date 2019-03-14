Лавров о легализации каннабиса: Прямая дорога в "наркотический ад"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «прямой дорогой в "наркотический ад"» легализацию каннабиса (марихауны) в ряде странах мира, передает «Интерфакс».

Заявление прозвучало в ходе выступления Лаврова на министерском сегменте 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене. Министр напомнил, что решение мировой проблемы наркотиков в Итоговом документе 30-й Cпецсессии ГА ООН названо «общей и совместной ответственностью». Однако, заявил Лавров, «предпринимаются попытки размыть эту ответственность или исказить ее суть».

«Глубокую тревогу вызывает легализация в ряде стран каннабиса под предлогом его употребления в рекреационных или в медицинских целях. Это - прямая дорога в "наркотический ад"», - подчеркнул глава МИД РФ. При этом министр заявил, что, «продолжая бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью», нужно «повышать доступность контролируемых субстанций для облегчения боли и страданий людей».

Ранее Минздрав России предложил расширить государственные квоты на ввоз каннабиса, его масла и смолы (гашиша) в исследовательских целях.