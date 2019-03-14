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14:27

«Команда 29» начала сбор средств на судебную экспертизу листовки псковского «Яблока»

Объединение «Команда 29» объявило на своем сайте о сборе пожертвований для проведения экспертизы по делу псковского отделения партии «Яблоко» и его главы Льва Шлосберга.

«Яблочников», напомним,  обвиняют в том, что в сентябре 2018 года, перед выборами губернатора Псковской области, они распространяли листовку и видео, в которых призывали не поддерживать ни одного из представленных кандидатов. МВД классифицировало это действие по 141 статье УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан).

«Мы обратились к экспертам юридического факультета СПбГУ, чтобы они проанализировали, могут ли партийные видео и листовки исказить волю избирателей и нарушить права кандидатов. Проведение такой экспертизы в СПбГУ оценили в 300 тысяч рублей. Таких денег у «Яблока» нет», - пишет «Команда 29».

У объединения уже был позитивный опыт краундфандинга. Так, в 2018 году, «Команда 29» собрала деньги, необходимые для проведения экспертизы по делу юриста Александра Эйвазова.

 

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