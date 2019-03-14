Григорьев не желает революции в изменениях ПЗЗ

Посетивший 14 марта пресс-конференцию защитников Пулковских высот глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев заявил, что не может идти революционным путем при изменении правил землепользования и застройки.

Григорьеву дали слово в конце пресс-конференции. Он сказал, что с удовольствием пришел на это мероприятие и выслушал выступавших. После этого он начал указывать на неточности в озвученной градозащитниками информации.

- Врет, - прошептал кто-то в зале, где помимо журналистов сидели активисты-градозащитники.

- В чем я вру? Что пришел сюда? Нет, я приехал на машине. Служебной, - отреагировал чиновник.

После этого Григорьев не спеша собрался и пошел к выходу.

Уже в дверях он ответил еще на несколько вопросов. В частности, депутат ЗакСа из “Справедливой России” Алексей Ковалев спросил у главного архитектора города, как он относится к тому, чтобы изменить ПЗЗ для сохранения ландшафта Пулковских высот.

Григорьев ответил, что вносил изменения в ПЗЗ неоднократно и каждый раз это шло на благо городу.

- Конечно, мы не можем взять и переписать все ПЗЗ от корки до корки, потому что революционных преобразований в нашем обществе было достаточно. Мы идем эволюционным путем, - добавил председатель КГА.

Напомним, ранее Ковалев сообщил, что поднимал вопрос изменения ПЗЗ на состоявшейся 10 марта встрече депутатов ЗакСа с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, но Беглов попросил обратиться к нему письменно.

Сергей Еремеев

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