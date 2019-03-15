Врио вице-губернатора Приморья ушел в отставку после самосуда родителей над школьником

Врио вице-губернатора Приморского края Константин Межонов покидает свой пост, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Межонов уходит «по собственному желанию». Его последний рабочий день – 18 марта.

По некоторым данным, уход врио вице-губернатора может быть связан с инцидентом в школе города Большой Камень, где родители проучили школьника-хулигана, окунув его головой в унитаз. Школьник систематически травил других учеников, и родители, не выдержав, «проучили» его.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или иных насильственных действий из хулиганских побуждений). Макнувшего школьника головой в унитаз мужчину задержали, затем было возбуждено дело о халатности со стороны местных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.