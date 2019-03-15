"Офшорная Аллея", "Бульвар Коррупции": улицам Петербурга присвоили альтернативные названия

Неизвестные разместили на улицах Северной столицы альтернативные наименования улиц. Фотографиями делится Telegram-канал "Протестный Петербург". Так, на стенах домов появились такие названия, как "Взятнический Переулок", "Офшорная Аллея", "Бульвар Коррупции" и другие. Стилистически оформление "новых" наименований городских топонимов соответствует общегородскому.

Все фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

Отметим, считается, что наиболее популярными офшорными территориями для хранения средств у состоятельных россиян-предпринимателей являются Кипр и Британские Виргинские острова. Ранее английский таблоид The Sunday Times уведомлял, что на счетах в британских офшорах российские олигархи хранят более чем 34 млрд фунтов стерлингов (47 млрд долларов).

Добавим также, специалисты подсчитали, что ущерб от коррупционных преступлений в Петербурге за 2018 год составил более 790 млн рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.