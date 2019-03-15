Пиотровский осудил размещение фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади

Руководитель государственного музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский раскритиковал идею о размещении на Дворцовой площади фан-зоны чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"Эрмитаж считает недопустимым создавать фан-зону на Дворцовой площади", - известил Пиотровский 78.ru.

Не так давно городские чиновники обсуждали в Смольном возможность создания рекреационной зоны для болельщиков на территории площади. Изначально с данной просьбой к правительству Северной столицы обратилось руководство УЕФА. Тогда же было отмечено, что основная фан-зона разместится на Конюшенной площади - там же, где она была во время летнего Чемпионата мира по футболу-2018.

Добавим, петербургский стадион "Газпром-Арена" станет одной из площадок, где пройдут матчи Евро-2020.