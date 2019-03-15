Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:48

Виталий Мутко отрицает сведения главы ФАС о переплатах россиян за услуги ЖКХ

Вице-премьер Виталий Мутко назвал «поверхностным» высказывание главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о переплатах россиян за услуги ЖКХ, передает «Интерфакс».

Мутко заявил, что в переплатах «нет таких различий - больше 100% себестоимости» услуг. «На самом деле это настолько поверхностно с обывательской точки зрения, все намного глубже. Тариф ведь зависит от многих факторов. Это прежде всего затраты на подготовку тепла. Вы работаете на газе - у вас современная котельная. А другой работает на мазуте, там стоимость другая. И вроде они в соседних деревнях, но вы будете платить в этой, современной котельной меньше. Тариф, условно, на Чукотке и в центральной полосе, безусловно, разный», - подчеркнул Мутко.

По его словам, нужно исходить из того, что тарифы устанавливают региональные власти, а федеральная власть «только регулирует предельные индексы». «В основном они достигнуты ранее, идет инфляция. Сегодня надо понимать, что разночтения есть, есть обходы наших индексов, вот все эти обходные пути для начала надо вместе с ФАСом закрыть», - подчеркнул Мутко.

Вопрос также в том, как привлечь в сферу ЖКХ инвестиции для усовершенствования, добавил Мутко. По его словам, в коммунальной системе страны требуют замены 40% сетей водоснабжения и 32% теплосетей.

Ранее Игорь Артемьев заявил, что россияне по большинству коммунальных позиций «давно переплачивают больше 100% себестоимости». Он привел пример, когда в соседних регионах тарифы на куб воды различаются в 54 раза.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:09    
Мутко крупный специалист-экономист в области ЖКХ.
Вот Виталий объясните, с какого перепугу в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 18-20% увеличилась стоимость услуг  по управлению многоквартирным домом?
Почему я (один человек) ежемесячно плачу более 800 руб. за содержание общего имущества и его текущий ремонт?
Это же за что каждый подъезд платит такие деньжища, если ремонтов мы как-то не видим. А капремонт 206 руб.
Это один человек платит на всяческие ремонты более 1 тысячи в месяц а услуг этих не получает!!!!!!!!!!!
Вы проверяли это, прежде чем рот открывать?
А отопление?
У меня второй месяц закрыты батареи, так как они невозможно горячие. И за этот "перетоп" я плачу более двух тысяч рублей в месяц!!! Почему такую "услугу" мною должна оплачиваться?
Вы в спорте не очень разбирались, в ЖКХ лучше не суйте нос, эта сфера непростая. И прежде всего тут прокуратуре и следственному комитету есть что проверить...

17:03    
мутко всегда ГОВОРИТ ПРАВДУ - быдляк явно НЕДОПЛАЧИВАЕТ!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

19:47 Навальный пристыдил Матвиенко за ее шутки относительно "законов Клишаса"

19:13 Курскому издателю назначили обязательные работы за его критический интерес к депутату

19:06 Законодательное собрание Петербурга решило купить сушильные шкафы

18:58 Глава музея городской скульптуры предложил защитить "народное достояние" от РПЦ   1

18:53 В Калининграде активиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет с несовершеннолетними

18:26 Путин наградил экс-главу петербургской полиции Умнова почетным орденом

18:05 Суд продлил домашний арест активистке "Открытой России" Шевченко   1

18:00 Суд закрыл дело по иску Владимира Литвиненко к сайту «Офшорам-нет.ру»

17:40 Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за 25 лет "аннексии" Крыма   2

17:37 Муниципал: Прокуратура потребовала разобраться с опоздавшими с декларациями мундепами Морских ворот

17:27 Обвиняемый во взятке на 3 млрд рублей депутат Белоусов намерен вернуться в Госдуму

16:57 В Петербурге кадетское образование урегулируют отдельным законом

16:48 Виталий Мутко отрицает сведения главы ФАС о переплатах россиян за услуги ЖКХ   2

16:19 Суд отказался арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова   2

16:07 В Смольном сообщили о 4 тысячах пострадавших из-за гололеда и падения льда

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.