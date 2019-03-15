Виталий Мутко отрицает сведения главы ФАС о переплатах россиян за услуги ЖКХ

Вице-премьер Виталий Мутко назвал «поверхностным» высказывание главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о переплатах россиян за услуги ЖКХ, передает «Интерфакс».

Мутко заявил, что в переплатах «нет таких различий - больше 100% себестоимости» услуг. «На самом деле это настолько поверхностно с обывательской точки зрения, все намного глубже. Тариф ведь зависит от многих факторов. Это прежде всего затраты на подготовку тепла. Вы работаете на газе - у вас современная котельная. А другой работает на мазуте, там стоимость другая. И вроде они в соседних деревнях, но вы будете платить в этой, современной котельной меньше. Тариф, условно, на Чукотке и в центральной полосе, безусловно, разный», - подчеркнул Мутко.

По его словам, нужно исходить из того, что тарифы устанавливают региональные власти, а федеральная власть «только регулирует предельные индексы». «В основном они достигнуты ранее, идет инфляция. Сегодня надо понимать, что разночтения есть, есть обходы наших индексов, вот все эти обходные пути для начала надо вместе с ФАСом закрыть», - подчеркнул Мутко.

Вопрос также в том, как привлечь в сферу ЖКХ инвестиции для усовершенствования, добавил Мутко. По его словам, в коммунальной системе страны требуют замены 40% сетей водоснабжения и 32% теплосетей.

Ранее Игорь Артемьев заявил, что россияне по большинству коммунальных позиций «давно переплачивают больше 100% себестоимости». Он привел пример, когда в соседних регионах тарифы на куб воды различаются в 54 раза.