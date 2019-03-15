Обвиняемый во взятке на 3 млрд рублей депутат Белоусов намерен вернуться в Госдуму

Белоусова обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2010 – 2014 годах он совместно с губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили от представителей холдинга «Автобан» взятку на 3,4 млрд рублей.

15 марта Белоусова задержали и доставили в суд. Следствие ходатайствовало об аресте депутата, но суд арестовать Белоусова отказался. В декабре 2018 года Госдума лишила депутата неприкосновенности.