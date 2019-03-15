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18:53

В Калининграде активиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет с несовершеннолетними

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей активиста штаба Навального в Калининграде Ивана Лузина, сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

На активиста составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация акции без уведомления органов власти). Это – первая часть обвинения, 18 марта рассмотрят дело по ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в участии в несанкционированном митинге).

Лузин стал первым человеком, на которого составлен протокол по этой статье. По версии полицейских, активист 7 февраля провел несанкционированный пикет с вовлечением в мероприятие двух несовершеннолетних. И Лузин, и задержанные вместе с ним Алина Севцова и Анастасия Лычагина – волонтеры штаба Навального в Калининграде.

Законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинг подписал президент Владимир Путин в конце 2018 года. Нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей, арест на 15 суток или до 100 часов обязательных работ.

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