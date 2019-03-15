Навальный пристыдил Матвиенко за ее шутки относительно "законов Клишаса"

Противоречивое выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, во время которого она с приязнью и доброжелательным смехом зачитывала своим коллегам реакцию пользователей интернета на новейшие запретительные законы, прокомментировал политик и видеоблогер Алексей Навальный.

"Поругаешь власть - попадаешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть - попадаешь под закон о фейках", - весело произнесла чиновница на заседании, зачитывая едкие "мэмы".

Отдав должное благодушной атмосфере, царящей в этот момент в зале заседания, Навальный также обратил внимание на редкостное, по его мнению, лицемерие сенаторов, сочинивших законы, которые призваны мешать людям пользоваться интернетом по своему усмотрению.

Ах, какие у нас шутники, какие "мэмы", ха-ха-ха! Давайте-ка мы их будем штрафовать, будем сажать, они будут огрызаться, шутить, а мы будем пересказывать их шутки и хохотать, глядя в свои часы за сто тысяч миллиардов рублей. Омерзительные люди, это очень противно. — Алексей Навальный - о сенаторах

Законопроекты о фейковых новостях и неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете Госдума в третьем чтении приняла 7 марта. Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Совфед одобрил законопроекты 13 марта. В случае их подписания президентом за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете провинившемуся может грозить крупный штраф, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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