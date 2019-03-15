Ройзман: Закон о неуважении к власти - это закон о неуважении лично к Путину

Почти половину месяца не комментировавший актуальные российские события, политик Евгений Ройзман дал свою оценку закону о "неуважении" к власти и вместе с тем дал свой прогноз относительно того, как он будет соблюдаться. По мнению экс-мэра Екатеринбурга, закон преследует не столь масштабную цель, что прописана в его заглавии.

Закон о неуважении к власти - понятно, он касается только одного человека. Первого лица. — Евгений Ройзман

Что касается правоприменения, то закон в некотором смысле, по предположению политика, обречен: россияне - мастера слова, мастера эвфемизмов и чтения "между строк".

"Вода дырочку найдет. Каждый, кто захочет что-то сказать, найдет, как это сделать, чтобы было не прицепиться. Это Россия, при Сталине такое обходили, чего уж сейчас-то беспокоиться...", - риторически заключил Ройзман.

За «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете каждому уличенному в этом россиянину будет грозить крупный штраф или арест до 15 суток - в случае, если законопроект подпишет президент Путин, чего просит не делать власть президентский же Совет по правам человека.