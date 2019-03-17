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Новости

18:05

В случае победы на выборах Порошенко пообещал вернуть Крым и Донбасс

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал своим избирателям, что в случае его победы на грядущих выборах нового главы государства, он всенепременно вернет и Крым, и Донбасс.

"Донбасс и, слышите, Крым - вернутся в Украину! После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем", - приводит выдержку из речи Порошенко местный телеканал News One.

Помимо прочего, нынешний руководитель страны известил о том, что вынашивает планы по укреплению украинского оборонкомплекса. Ранее на этой неделе Порошенко также заявил о готовности построить боевые ракеты - однако, опять же, только в том случае, если он вновь станет украинским лидером.

"Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто обязан будет согласиться и на голубые шлемы ООН, и на другие наши предложения", - говорится в аккаунте Порошенко в Twitter.

Накануне, 16 марта, напомним, украинские националисты забросали администрацию президента в Киеве плюшевыми свиньями в знак протестов против якобы массовых хищений в структурах местного Министерства обороны.

Выборы президента Украины состоятся совсем скоро - 31 марта текущего года.

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19:21    
Россия после ввода в строй в этом году газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в 2020 году должна в обязательном порядке признать независимость РУССКИХ ДНР и ЛНР, заключить с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и военной помощи! После чего для обеспечения мирной жизни РУССКИХ и пророссийских граждан республик ввести туда пару дивизий под прикрытием всех видов и родов ВС России! Вот тогда там наступит мир, как наступил в Абхазии и Ю.Осетии, да и Приднестровье!

19:10    
Чего только не наобещаешь перед выборами...Бред сивой кобылы! Порошенко же публично и торжественно обещал 5 лет назад вернуть Донбасс...Теперь снова обещает...

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