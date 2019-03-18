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13:03

В СК назвали фейком сведения о травле написавшей Путину 12-летней девочки

В управлении Следственного комитета по Псковской области назвали фейковой информацию об угрозах в адрес семьи Перчиковых от односельчан из деревни Томсино, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, была проведена проверка, следователи «лично общались с семьей» и выясняли, кто им угрожал, и Перчиковы им сказали, что «угроз в их адрес жизни и здоровью» не было, и что «это ложная информация распространяется в СМИ».

«Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой», – заявил представитель СК.

Ранее «Медуза» привела рассказ 12-летней Таисии Перчиковой, которая сообщила, что односельчане начали травить ее и ее маму после того, как девочка попросила помощи у президента Владимира Путина. После этого в Псковской области была создана комиссия, которая должна была разобраться в ситуации. «Медуза» снова связалось с девочкой, и она подтвердила, что вместе с мамой рассказывала следователям об угрозах в свой адрес, и что опубликованная информация – это правда.

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