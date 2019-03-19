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Новости

10:40

Амосов: Я считаю дело Титиева политическим

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов высказался в поддержку чеченского правозащитника Оюба Титиева, накануне осужденного на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

- Суд не принял во внимание доводы защиты и свидетельства того, что обвинение было сфабриковано, - заявил ЗАКС.Ру Амосов. - Я считаю это дело не уголовным, а политическим. Оюб Титиев возглавил чеченский офис общества «Мемориал» после того, как была убита его предшественница Наталья Эстемирова. Гонения на «Мемориал», начатые уже давно, не останавливаются.

Напомним, правозащитник пробыл в грозненском СИЗО 15 месяцев. Ему останется провести в колонии-поселения 2 года и 9 месяцев. Находясь в СИЗО, Титиев получил премию имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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