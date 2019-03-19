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Новости

13:20

Глава района в Псковской области о травле местной девочки: Чистейшей воды афёра

Руководитель Себежского района Псковской области Леонид Курсенков категорически отрицает, что жители села Томсино затравили 12-летнюю школьницу Таисию Перчикову и её мать Елену за то, что девочка "посмела выделиться", написав о тяготах своей семьи Владимиру Путину. Аудиозаписью комментария чиновника делится издание Baza в Telegram.

Курсенков - сам житель Томсино - уверяет, что они всегда, чем могли, помогали Перчиковым и якобы никогда не обижали их.

"Там чистейшей воды афера", - заявил чиновник, предложив внимательнее "почитать историю этой мамы". По его словам, Перчикова-старшая до того, как стать санитаркой в местной больницу, занималась логистикой и на этом поприще заработала множество долгов, среди которых оказалась квартира в Ленобласти с задолженностью по КУ в 370 тысяч рублей. Помимо прочего, Курсенков располагает сведениями, что у женщины, помимо Таисии, имеется еще одна дочь, которая живет в интернате.

После того, как Перчиковы вынужденно перебрались жить в Томсино, за помощью к чиновнику родственницы ни разу не обращались. По его словам, местные органы соцзащиты якобы помочь им ничем не могли, так как семья до сих пор имеет прописку в другом регионе.

"Как можно загнобить семью, у которой есть автомобиль, двое работающих, интернет и всё прочее?", - резюмировал Курсенков.

Ранее "Медуза" привела рассказ 12-летней Таисии Перчиковой, которая сообщила, что односельчане начали травить ее и маму после того, как она написала президенту: девочка просила подарить маме трактор в помощь по хозяйству. После этого в Псковской области была создана комиссия, которая должна была разобраться в ситуации.

Региональный Следственный комитет позднее известил, что семья Перчиковых отрицает информацию об угрозах односельчан, и заявил, что в СМИ распространяется "ложная информация", и историю "можно считать фейковой". После этого журналисты снова связались с девочкой, и она подтвердила, что вместе с мамой рассказывала следователям об угрозах в свой адрес, и что опубликованная информация – правда.

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