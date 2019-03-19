Губернатор Челябинской области уволился по собственному желанию

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение уйти в отставку, заявив, что сделал это добровольно.

"Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область – замечательный регион и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края. Сделано многое, но впереди новые цели и задачи", - прокомментировал чиновник свой поступок в собственном же Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин принял отставку подчиненного и назначил временно исполнять его обязанности бывшего первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.

Борис Дубровский руководил регионом с 2014-го года.

Ранее анонимные источники, приближенные к администрации президента, прогнозировали новый "вал" губернаторских отставок, который должен произойти в стране до конца марта. В числе шести кандидатов "на выход" назывался и Дубровский.