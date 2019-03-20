Сотрудников ФСИН обяжут быть этичными и извиняться за пытки

Всех работников пенитенциарной системы законодательно обяжут извиняться перед осужденными либо подследственными за свои противоправные действия в их отношении. Данная норма изложена в подготовленных ФСИН дополнениях к приказу о Кодексе этики, размещенных на портале правовой информации.

"В случае нарушения сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим прав и свобод гражданина сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии с вступившим в законную силу решением суда", - отмечается в документе, выдержки из которого цитирует "Интерфакс".

В поправках сказано также, что сотрудники федеральной службы в обращении и рядовыми гражданами и должностными лицами должны проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность.

Перечисленные дополнения вносятся в Кодекс этики ФСИН с тем, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством, "а также формирования позитивного облика сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС [уголовно-исполнительной системы]".

Ранее, добавим, стало известно, что ФСИН собирается потратить 11 млн рублей на покупку дистанционных электрошокеров.