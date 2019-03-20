СЖ Петербурга осудил увольнение журналистки Марии Карпенко из "Коммерсанта"

Секретариат Союза журналистов Петербурга заявил, что считает увольнение корреспондента «Коммерсанта» Марии Карпенко давлением на журналистку и попыткой нарушить конституционное право на свободу слова.

В СЖ напомнили, что Telegram-канал «Ротонда», который называют причиной расторжения контракта с Карпенко, существует уже три года. По информации союза, увольнение – это следствие «недовольства чиновников различного уровня тем, как авторы канала освещают сегодняшнюю политическую ситуацию» в Петербурге.

«В этой ситуации Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области считает увольнение нашей коллеги явным давлением на журналистку и попыткой нарушения ее конституционного права на свободу слова», - подчеркнули представитель СЖ.

О своем увольнении Карпенко сообщила 19 марта в «Ротонде». По ее словам, руководитель ИД Владимир Желонкин заявил ей, что ее публикации в канале - это «активизм, несовместимый с журналистским статусом». Из всего, что соответствовало бы подобному статусу, в канале были лишь критические замечания в адрес политики врио губернатора Александра Беглова и попытки добиться открытости работы Смольного для всех журналистов, а не только близких к правительству, считает Карпенко. По ее информации, недовольство публикациями в «Коммерсанте» о политике Беглова выражали и в Смольном, и в администрации президента.

Сам Желонкин увольнение сотрудницы объяснил тем, что она работала в двух медиа, что запрещено правилами издания, и Карпенко якобы выбрала работу в «Ротонде». На момент увольнения на Telegram-канал было подписано до 7 тысяч человек, мессенджер заблокирован на территории России, закон о блогерах, который приравнивал ресурсы с аудиторией более трех тысяч человек к СМИ, был фактически отменен в 2017 году.

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