Астана станет Нурсултаном: парламент Казахстана принял решение о переименовании столицы

Депутаты парламента Казахстана приняли сразу в первом и втором чтениях поправки в Конституцию страны о переименовании столицы государства из Астаны в Нурсултан - в честь первого главы республики Нурсултана Назарбаева, извещает РИА "Новости".

"Принято историческое решение", - сообщил спикер мажилиса парламента Нурлан Нигматулин.

Изначально с данным предложением выступил новый глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как пояснил Нигматулин, Токаев принял решение направить данную рекомендацию без вынесения на всеобщий плебисцит.

Добавим, идея о переименовании столицы Казахстана в честь первого и единственного президента республики не нова. Последний раз с таким предложением выступала женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

После почти 30 лет правления минувшим днем, 19 марта, Нурсултан Назарбаев покинул кресло главы государства.