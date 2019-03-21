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12:30

Эрмитаж и Исаакиевский собор открылись для посещения после эвакуаций

фото ЗакС политика Эрмитаж и Исаакиевский собор открылись для посещения после эвакуаций

Эрмитаж и Исаакиевский собор начали работать в обычном режиме после эвакуаций из-за угроз минирования, сообщили музеи на своих страницах в интернете.

В Эрмитаже рассказали, что проверили экспозиционные залы и служебные помещения, разыскивая якобы заложенные бомбы, о которых сообщалось в анонимных угрозах по электронной почте. Подозрительных предметов на территории музея не нашли, и Эрмитаж начал работать в обычном режиме. В Исаакиевском соборе сообщили, что их музей также открыт для посещения, не уточняя подробностей.

Эрмитаж и Исаакиевский собор эвакуировали параллельно с рядом  других учреждений 21 марта. Сообщения о якобы заложенных бомбах поступают на электронную почту разных организаций, в том числе школ, больниц и торговых центров.

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15:50    
13-39 Опять ты , провокатор бандеро-фашистский, вылез со своей ложью уже не первый раз. Ложь твоя написана твоими хозяевам в хохляндии, повторяешь ты её слово в слово, чтобы увести рака за камень. Главные сволочи этого дела находятся в хохляндии, и никому ты не запудришь мозги.

13:39    
У многих станции метро мигранты "под крышей" торгуют левыми симками, с которых кому-то удобно делать эти вредные звонки. Но кому-то в органах выгодно быть "слепым" и поэтому торговля процветает и нелегалы ничего и никого не боятся.  Позор таким правоохранителям. А мы платим за  эти тысячи ложных выездов и эвакуаций. Надоело! Хватит! Пора напомнить, что такая вялая "работа" и опекание незаконной торговли нас не устраивает.    
   Интересно, чья подследственность - эта незаконная торговля подпольными симкартами? Не создаются ли при такой доступности этих симок условия для противоправных анонимных звонков и сообщений?

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