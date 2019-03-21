Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

12:55

ЦИК отказался передать мандат депутата Госдумы Алферова Павлу Грудинину

фото ЗакС политика ЦИК отказался передать мандат депутата Госдумы Алферова Павлу Грудинину

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании избиркома заявил, что Павел Грудинин, как человек, имевший на момент регистрации в списке партии иностранные финансовые инструменты, не может быть депутатом Госдумы, передает РИА «Новости».

«Человек, имеющий иностранные финансовые инструменты на момент регистрации, депутатом не может быть», – сказал Булаев.

По его словам, в законе о статусе депутата Госдумы прописано, что полномочия прекращаются, если в период регистрации в качестве кандидата на выборах в нижнюю палату парламента у него были счета в иностранных банках. «Не сейчас, а тогда, когда он регистрировался», – подчеркнул зампред ЦИК.

Булаев отметил, что после проверки налоговой службы ЦИК получил информацию, что у Грудинина есть иностранные счета, которые закрылись в разгар избирательной кампании, а некоторые – только в январе 2018 года.

КПРФ решила передать мандат умершего 1 марта академика Жореса Алферова Грудинину после того, как последнего сняли с должности совета депутатов подмосковного Видное и лишили статуса депутата из-за незадекларированного оффшора. Документы в ЦИК партия направила 18 марта. На заседании ЦИК 21 марта член избиркома от КПРФ Евгений Колюшин заявил, что Булаев не завизировал постановление о передаче мандата.

Обновлено 13:00: Члены комиссии Центризбиркома отказались передать Павлу Грудинина мандат депутата Госдумы Жореса Алферова, передает «Медуза».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:52    
Зюганов на заседании ЦИК сказал, что Алферов просил, чтобы  его мандат передали Грудинину.
Партия постановила передать мандат Грудинину.
Но "баба Яга" против.
Вы посмотрите в ЮТУБе выступления  членов ЦИК. Искренности не заметно, недалекие циники, выполняющие заказ.

14:47   Игорь  
Он что, был следующим в партийном списке на прохождение?..

14:39    
Булаев пояснил, что претендент на депутатский мандат на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит не может быть депутатом.
Шито белыми нитками. Налицо фальсификация?
Господин Булаев, а почему Грудинин в 2018 году был кандидатом в президенты?

14:34    
Если КПРФ действительно сплоченная партия, то все , кроме Грудина , должны отказаться от мандата. Опять фальсификация!!! И это можно доказать, вопрос времени.
Члены КПРФ, не шкурничайте, отказывайтесь от мандата!!!

13:31    
А чего "баба-Яга" не объявила о решении ЦИК? Неужели стыдно?

13:19    
Зюганов, неужели и в этот раз согласитесь с решением ЦИК?
Тогда какая вы партия???

13:06    
Только вчера Путин напомнил, что закон обратной силы не имеет!
И что? На момент обращения в ЦИК по новым обстоятельствам (получению мандата депутата Госдумы)  у Грудинина НЕТ иностранных счетов.
В споре с друзьями у меня победа, так как выигрыш составил 5000 руб. Мелочь, но приятно.
Спасибо ЦИКу. что не зарегистрировал Грудинина, найдя зацепку.
Не будет в Думе умного, грамотного, активного хозяйственника, он не будет депутатам творить свои гнусные дела.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

16:30 "Лопата хорошо зашла": ВЦИОМ объяснил популярность Беглова успехами в расчистке снега

16:14 В штабе Навального всерьез опасаются обрушения "Новокрестовской" и "Беговой"

15:53 Красовский упрекнул Минкульт в срыве показа "Праздника" в кинотеатре Новосибирска

15:24 ЦИК передаст мандат Алферова в Госдуме красноярскому депутату   3

14:59 Владимир Рябовол стал новым главой комитета по печати

14:25 Соловей: Падение рейтинга Путина - это новая реакция на него провинциальных женщин   4

13:53 Судебный спор КРТИ и ГЦУП о 20 млн рублей премий попросили сделать закрытым   1

13:45 ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака и ограничила доступ к нему   3

13:32 Бюджетный дефицит республики Коми вырос до 4 млрд рублей   1

12:55 ЦИК отказался передать мандат депутата Госдумы Алферова Павлу Грудинину   7

12:46 Невзоров: Слово "президент" не соответствует политической культуре стран СНГ   4

12:30 Эрмитаж и Исаакиевский собор открылись для посещения после эвакуаций   2

12:21 Суд признал неправомерным отсутствие конкуренции у ГУИОН

11:57 ЛДПР проведет в митинг в защиту спортивного центра «Динамо»

11:51 Мурманскую область вместо Ковтун временно возглавил Андрей Чибис

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.