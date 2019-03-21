Владимир Рябовол стал новым главой комитета по печати

Врио губернатора Александр Беглов назначил на вакантную должность руководителя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола, ранее возглавлявшего компанию-оператора наружной рекламы Russ Outdoor, сообщает пресс-служба Смольного.

До 20 марта пост главы комитета занимал Сергей Серезлеев. О грядущей отставке последнего ЗАКС.Ру писал еще в декабре. Тогда в качестве его возможной преемницы рассматривалась советник врио губернатора Петербурга Александра Беглова Ирина Ган, впоследствии возглавившая аппарат главы города. В качестве самого вероятного "сменщика" Серезлеева кандидатуру Рябовола стали рассматривать с января. Уже в следующем месяце он стал советником Беглова по вопросам, связанным с рекламой и медиасферой.

В биографии Рябовола на сайте его бывшего места работы сказано, что его уход осенью 2017-года был увольнением по собственному желанию, после "23 лет успешной работы".

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