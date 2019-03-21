ЦИК передаст мандат Алферова в Госдуме красноярскому депутату

Центризбирком передаст мандат депутата Госдумы Жореса Алферова депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву, передает «Интерфакс» со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко.

По словам Шевченко, у КПРФ истек 14-дневный срок для передачи мандата, и это право перешло к ЦИК. «[Депутатом Госдумы станет] Петр Петрович Медведев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ», - сказал член ЦИК.

Шевченко отметил, что Центризбирком в соответствии с законодательством передаст мандат первому человеку в группе, которая его не получила при распределении его после выборов в Госдуму. Такой группой считается та, которая не получила мандат и не добрала меньше всего для этого, отметил член ЦИК.

Ранее ЦИК отказался передать мандат Алферова Павлу Грудинину. Комиссия избиркома сослалась на то, что у Грудинина были счета в иностранных банках на момент регистрации на выборах.

Мандат Алферова освободился после смерти депутата и академика 1 марта. Документы в ЦИК о передаче мандата Грудинину КПРФ направила 18 марта.