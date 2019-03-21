Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:24

ЦИК передаст мандат Алферова в Госдуме красноярскому депутату

фото ЗакС политика ЦИК передаст мандат Алферова в Госдуме красноярскому депутату

Центризбирком передаст мандат депутата Госдумы Жореса Алферова депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву, передает «Интерфакс» со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко.

По словам Шевченко, у КПРФ истек 14-дневный срок для передачи мандата, и это право перешло к ЦИК. «[Депутатом Госдумы станет] Петр Петрович Медведев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ», - сказал член ЦИК.

Шевченко отметил, что Центризбирком в соответствии с законодательством передаст мандат первому человеку в группе, которая его не получила при распределении его после выборов в Госдуму. Такой группой считается та, которая не получила мандат и не добрала меньше всего для этого, отметил член ЦИК.

Ранее ЦИК отказался передать мандат Алферова Павлу Грудинину. Комиссия избиркома сослалась на то, что у Грудинина были счета в иностранных банках на момент регистрации на выборах.

Мандат Алферова освободился после смерти депутата и академика 1 марта. Документы в ЦИК о передаче мандата Грудинину КПРФ направила 18 марта.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:58    
15.54.
Сам понял, что написал? Из ЕДРа засланец?

15:56    
А красноярский депутат нарушит постановление своей партии, возьмет мандат??? Заманчиво.  Но завещание Алферова грех нарушать, вот оно испытание на порядочность...

15:54    
75-летний Зюганов с право оппортунистической КПРФ совсем сдулись...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

16:30 "Лопата хорошо зашла": ВЦИОМ объяснил популярность Беглова успехами в расчистке снега

16:14 В штабе Навального всерьез опасаются обрушения "Новокрестовской" и "Беговой"

15:53 Красовский упрекнул Минкульт в срыве показа "Праздника" в кинотеатре Новосибирска

15:24 ЦИК передаст мандат Алферова в Госдуме красноярскому депутату   3

14:59 Владимир Рябовол стал новым главой комитета по печати

14:25 Соловей: Падение рейтинга Путина - это новая реакция на него провинциальных женщин   4

13:53 Судебный спор КРТИ и ГЦУП о 20 млн рублей премий попросили сделать закрытым   1

13:45 ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака и ограничила доступ к нему   3

13:32 Бюджетный дефицит республики Коми вырос до 4 млрд рублей   1

12:55 ЦИК отказался передать мандат депутата Госдумы Алферова Павлу Грудинину   7

12:46 Невзоров: Слово "президент" не соответствует политической культуре стран СНГ   4

12:30 Эрмитаж и Исаакиевский собор открылись для посещения после эвакуаций   2

12:21 Суд признал неправомерным отсутствие конкуренции у ГУИОН

11:57 ЛДПР проведет в митинг в защиту спортивного центра «Динамо»

11:51 Мурманскую область вместо Ковтун временно возглавил Андрей Чибис

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.