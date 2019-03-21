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16:14

В штабе Навального всерьез опасаются обрушения "Новокрестовской" и "Беговой"

фото ЗакС политика В штабе Навального всерьез опасаются обрушения "Новокрестовской" и "Беговой"

Сотрудники петербургского штаба Алексея Навального проинспектировали две последние по давности постройки станции метрополитена - "Новокрестовскую" и "Беговую", открытые к началу чемпионата мира по футболу 2018-го года - и, ужаснувшись их внутреннему состоянию, забили тревогу.

Координатор штаба Денис Михайлов акцентировал внимание зрителей видеоролика на обветшавших стенах вестибюлей, таких же колоннах и успевших частично лишиться облицовки потолках. Проблемы обеих станций, заметные невооруженным глазом, примерно одинаковы.

Михайлов напомнил зрителям "штабного" YouTube-канала, что дорогостоящие подряды на строительство "Беговой" и "Новокрестовской" достались компании, которая входит в группу компаний героя расследования Фонда борьбы с коррупцией Зиявудина Магомедова.

"Станции отдают друзьям Путина, станции открывают настолько плохого качества, что они вообще в любой момент могут обвалиться. Их открыли меньше года назад, а они уже разваливаются", - заявил "навальнист".

Напомним, Алексей Навальный обвинял Магомедова в том, что он "катал" на дорогой яхте пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Теперь понятно, каким образом он получил этот подряд и почему позволял себе такую халатность при строительстве", - сделал из этого обстоятельства вывод активист.

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