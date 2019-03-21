Правительство Мурманской области проработает как минимум до осени

Отставка многолетнего губернатора Мурманской области Марины Ковтун, принятая 21 марта 2019 года, никак не отразится на полномочиях регионального правительства и его ближайшей судьбе: как минимум до единого дня голосования 8 сентября оно продолжит работу в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата местного правительства Валерия Федько. В свою очередь, сам он ссылается на букву регионального устава, которой уже воспользовался назначенный врио губернатора Андрей Чибис.

"Члены правительства и руководители органов власти субъекта исполняют свои обязанности до избрания губернатора. В соответствии с уставом Мурманской области, правительство области слагает свои полномочия перед вступившим в должность избранным губернатором области и по поручению избранного губернатора области продолжает действовать до формирования нового правительства области", - прояснил ситуацию чиновник.

Кабинет, состоящий из 22-х человек, Чибис должен будет сформировать в течение двух месяцев после своего возможного избрания.

После многолетних слухов о своей отставке Ковтун уволилась по собственному желанию, когда началась новая волна "губернаторопада".