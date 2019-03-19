Матвиенко ожидает, что новый "губернаторопад" продлится до середины весны

Массовые весенние отставки, которые ранее прочили главам регионов анонимные источники и старт которым был положен 19 марта, прокомментировало третье лицо в государстве, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее лаконичные высказывания на заданную тему цитирует "Российская газета".

"Идет нормальный плановый процесс, замена губернаторского корпуса", - пояснила Матвиенко.

Глава Совета Федерации поспешила успокоить общественность, заверив, что ничего неожиданного в кадровом отношении наступившая весна не принесет, но ротация все же неизбежна.

"Еще будут отставки в этом году. Думаю, что этот "звездопад" завершится к середине апреля, кандидаты будут готовиться к выборам", - предположила она.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что новейшие перестановки завершатся до конца марта. Первая подтвержденная отставка главы региона случилась только сегодня, 19 марта: губернатор Челябинской области Борис Дубровский, по его уверению, добровольно сложил с себя полномочия. В тот же день РБК написал, опираясь на анонимные источники, что точно так же поступила глава Мурманской области Марина Ковтун, однако, данная информация пока не подтверждается официально.

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