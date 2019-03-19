СМИ: Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об уходе

Вслед за уходом в отставку 19 марта губернатора Челябинской области Бориса Дубровского стало известно, что аналогичное заявление написала также глава Мурманской области Марина Ковтун. Как сообщает РБК со ссылкой на компетентных собеседников, близких к Кремлю, сделала она это даже раньше - вечером 18 марта.

В тот день чиновница в разговоре с журналистами и не подтвердила, и не опровергла появившуюся информацию о кадровых изменениях в руководстве региона.

Отставка Ковтун, руководящей Мурманской областью с 2012 года, ожидалась давно. В начале марта о ней заговорили вновь как об одном из главных претендентов "на выход" среди глав регионов. Источники, близкие к администрации президента, прогнозировали новую волну "губернаторопада", которая, согласно ожиданиям, должна будет прокатиться по стране до конца марта.