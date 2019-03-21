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20:14

Новый глава комитета по печати доволен журналистами и выступает за открытость

фото ЗакС политика Новый глава комитета по печати доволен журналистами и выступает за открытость

Назначенный 21 марта на вакантное место главы комитета по печати Владимир Рябовол дал первое большое интервью в новом качестве. В беседе с "Фонтанкой" он рассказал о своих взглядах на цензуру, открытость чиновников медиасообществу и допустимые формы рекламы для культурной столицы. В своих ответах на "вечные вопросы" он предстал демократичным чиновником, уважающим свободу слова представителей СМИ.

"Не готов и никогда не буду указывать путь петербургской журналистике. В ней трудятся замечательные, очень профессиональные и талантливые люди. Я надеюсь на то, что диалог СМИ и органов власти станет более открытым, эффективным и системным, а также будет происходить на более регулярной основе", - признался Рябовол.

Более того, по его словам, город нуждается в советах журналистского сообщества и богатстве мнений, и готов прислушиваться к их многообразию.

"Картинка того, куда должны двигаться и развиваться СМИ, проявится сама, а очень уважаемые мной издания и люди в них работающие – сами определят для себя вектор развития. Более того, подскажут и нам, на что должна обратить внимание власть. Это крайне важно для построения цивилизованных, открытых и честных форм сотрудничества", - выразил он умеренный оптимизм.

Что же касается каких-либо ограничений, в которых нуждается курируемая им отрасль, то новоявленный член городского правительства не стал скрывать своего неодобрительного отношения к расклейке незаконных объявлений и "штамповании" рекламы на асфальте. Чиновник пообещал найти новые, максимально эффективные способы борьбы с этими петербургскими "бичами".

Отметим, что одним из самых громких событий недели в городе стало увольнение из "Коммерсанта" журналистки Марии Карпенко, по ее твердому убеждению, за вольнодумство и критику врио губернатора Александра Беглова. Собственно, главу комитета по печати заменил тоже лично Беглов, отправив в отставку Сергея Серезлеева.

Владимир Рябовол ранее руководил компанией-оператором наружной рекламы Russ Outdoor.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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