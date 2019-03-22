Директор «Воин-В» может потребовать сложения полномочий Резника

Директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко на пресс-конференции 22 марта сообщил, что может потребовать сложения полномочий депутата Законодательного собрания Максима Резника.

По мнению главы «Воин-В», высказывание Резника несовместимо с «высоким положением» депутата ЗакСа. Глущенко подчеркнул, что иск не связан с разбирательством между Резником и врио губернатора Александра Беглова.

Президент петербургской коллегии адвокатов «Локус станди» Кирилл Карамышев заявил, что иск Глущенко подал спустя несколько лет из-за того, что глава «Воин-В» ждал результата суда по делу экс-депутата ЗакСа Вячеслава Нотяга. Глущенко добавил, что не любит судиться и долго думал о необходимости подачи иска. Заявление он подал, по его словам, потому что «не осталось других вариантов».

Глущенко подал иск о защите чести и достоинства в Василеостровский суд Петербурга в феврале. По мнению бизнесмена, Резник оскорблял его на своем сайте и в публикациях СМИ. Политический подтекст своего обращения в суд Глущенко отрицает.

София Саттарова

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