Глава петербургской подземки: Протечки на "Беговой" не опасны, не стоит переживать

Руководитель ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин известил общественность, что беспокоиться о том, что ввиду постоянных протечек станция "Беговая" может обрушиться, нет нужды - ситуация, по его уверению, находится "под контролем".

"Протечки на «Беговой» не опасны. Не стоит переживать по этому поводу. Всё течёт, всё меняется," - Владимир Гарюгин.

Следовательно, ни "Новокрестовскую", ни "Беговую" закрывать на ремонт пока не планируется, станции будут работать в штатном режиме.

Негодование петербуржцев вызывает тот факт, что на платформах, впопыхах открытых в мае прошлого года к Чемпионату мира по футболу, периодически из стен течет вода, что приводит к падению плитки и остановке траволаторов.

Обеспокоены ситуацией и в петербургском штабе Навального.

В свою очередь в "Метрострое" известили, что протечки на станциях, подобных "Беговой", - нормальное явление, так как платформы находятся "в неоднородных водонасыщенных грунтах".