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14:55

Комитет по развитию предпринимательства ищет подрядчика для уничтожения документов

фото ЗакС политика Комитет по развитию предпринимательства ищет подрядчика для уничтожения документов

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка объявил аукцион на уничтожение архивных документов. Он размещен на сайте госзакупок 22 марта.

Ведомство установило максимальную стоимость работ в размере 121 тысячи рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет отобрать в архиве документы для уничтожения. Это должны быть те файлы, которые не подлежат дальнейшему хранению. Все документы требуется собрать вместе, спрессовать и отправить на целлюлозно-бумажный комбинат для переработки. Всего необходимо уничтожить 2,5 тысячи дел.

В прошлом году комитет также заказывал уничтожение архивных документов. Тогда компания-подрядчик ООО «Практик» отправила 2,5 тысячи дел на переработку за 43 тысячи рублей.

Напомним, Смольный планирует объединить в скором времени комитет по развитию предпринимательства с комитетом по промышленой политике и инновациям. 

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17:45    
Кому же интересно бесплатно? Но по 5 тысяч за уничтожение одного дела - это сверхнаглость.

17:30    
Позвонили бы в спецслужбы. Они бы бесплатно вывезли.

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