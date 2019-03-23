Вишневский призвал всех неравнодушных добиться открытого суда над Филинковым

Подводя черту под завершившимися следственными действиями в отношении участника так называемой террористической организации "Сеть" Виктором Филинковым, петербургский депутат Борис Вишневский высказался о важности того, чтобы суд над молодым человеком был открытым. Первое заседание назначено на 25 марта.

Вишневский призывает к этому не только потому, что суды, в его представлении, в принципе должны быть доступны для посещения граждан, а еще и для того, чтобы как можно больше людей убедилось в надуманности, "сочиненности" конкретного уголовного дела.

"По моему, и не только моему мнению, это «дело» сфальсифицировано спецслужбами, стремящимися отчитаться о «поимке террористов». Оно практически целиком построено на признаниях обвиняемых (в том числе, Филинкова), которые были у них получены в первые часы после задержания с применением пыток. Следы этих пыток электрошокером на теле Филинкова зафиксировали члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии", - напоминает демократ.

Имеется и третий повод, которым руководствуется в своем тексте лидер фракции "Яблока" в ЗакСе - самый насущный и материальный.

В открытом процессе, который проходит на глазах у общества и СМИ, суд вынужден вести себя хоть немного, но более прилично. Потому что все на виду. И даже в случае предрешенности приговора (зловещая «обвинительная» статистика российских судов такова), это хоть немногим более приличное поведение суда может сократить срок по этому приговору на несколько лет. — Борис Вишневский

Филинков находился под следствием с января 2018-го года по март 2019-го. Вместе с предполагаемыми сообщниками из Пензы ему вменяют попытку вооруженного государственного переворота. Несколько обвиняемых, в том числе Филинков, заявили, что их пытали сотрудники ФСБ, заставляя давать признательные показания.

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