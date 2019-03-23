Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:17

В честь Назарбаева Астану переименовали в Нур-Султан

фото ЗакС политика В честь Назарбаева Астану переименовали в Нур-Султан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сменивший 19 марта на этом посту управлявшего страной тридцать лет Нурсултана Назарбаева, утвердил, сдержав свое обещание, переименование столицы государства Астаны в Нур-Султан, сообщает РИА "Новости".

Среди политологов продолжаются споры о том, что стоит за неожиданным уходом авторитарного лидера со своей должности. Кроме того, что Токаев является доверенным преемником, известно также то, что дочь Назарбаева после его почетной "пенсии" тоже стала важным политиком.

79-летний Назарбаев остается во главе Совета безопасности Казахстана.

Против переименования проходили демонстрации. Митингующих грубо задерживали.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:15    
Россия нужна исключительно диктатура пролетариата с новым Сталиным!! Всё остальное - это гомосечно-либеральная суета!

12:36    
Для 12.06.
Вы полагаете, что несменяемость власти -это нормально? По тридцать лет у власти сверхумные, сверхпорядочные небожители, искоренившие коррупцию?
Демократический опыт Европы, США совершенно не приживается в наших странах.  
По нашей вине!!!
Идем голосовать за какие- то списки (!!!), а потом оказывается, что в сенате и думе сидит великое множество "арашуковых". Что эти "законотворцы" даже не интересуются, как живет народ. Заняты принятием глупых законов (типа разрешения питерцам собирать валежник в лесу) и считают себя заслужившими жить в дворцах в России и за ее пределами за народный счет.

12:06   юрий муканов   mukdirov33@yandex.ru
Президент Казахстана объявил о своей отставке. Является ли такой необычный поступок Назарбаева, после развала совка, неким намеком нашему Путину. Набиевич мудрый, закаленный в коммунячьих внутрипартийных боях лидер, в конце - концов, при выборе конструкции, основных несущих опор завтрашнего государства, он остановился, как на наиболее устойчивом варианте - советский, с китайской спецификой построение модернизированного Казахстана. Он прекрасно понимает, что любые либерастные завихрения погубят страну, тем более если его сосед Россия смертельно заболеет этой заразой. Он предлагает ВВП выбрать такую же модель поведения. Переходный период с временным Президентом, является традиционным для нашей страны вариантом, который должен быть закреплен Конституцией. Двадцать лет, после нулевых, не внушает у граждан уверенности в завтрашнем дне. Кремль забит до невозможности либералистическими элементами, у которых все интересы за бугром, там их накопления, дворцы, яхты, жены, дети, любовницы... Народ чувствует себя ограбленным, обездоленным, без будущего. Вот для этого, некоторые депутаты и предлагают переходный период, когда в обществе чувствуется напряженность. Тем более эти вопросы столетиями решались в Кремле, Боярской думой, политбюро... Многие полагают, что лидером либерастов является глава правительства, который по Конституции является приемником Путина. Переходный период позволит несколько снять напряженность в обществе и спокойно перейти к выборам, произвести перезагрузку. Временный Президент на переходный период мог бы избираться высшими должностными лицами государства: главами Думы и Совета федерации, Председателем Верховного Суда, министром обороны, МИД, МВД, ФСО, СК, Генеральным прокурором, Главами крупных думских фракции...Ушедший президент в выборах не принимает участие.  Выборы проводит Председатель Конституционного суда, он же объявляет и его итоги. Бюллетени хранятся бессрочно. Никакие избиратели с улицы не знают выдвигаемых на этот пост кандидатов, лучше тех, к

11:50    
Начало президентства от демократии далеко. Ну что это с постсоветскими государствами происходит, в том числе и с Россией.
Откуда это лицемерие, ложь, лизоблюдство?
Демократический опыт Европы, США совершенно не приживается в наших странах.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

14:10 Навальный признался в усталости от постоянной слежки за собой

13:17 Матвиенко разрешила ругать власть, но предостерегла от ее "унижения"   2

12:30 На площади Ленина протестуют коммунисты   3

12:12 Лимонов требует, чтобы "Яндекс" перестал его ассоциировать с Удальцовым и Навальным

11:17 В честь Назарбаева Астану переименовали в Нур-Султан   4

10:30 Вишневский призвал всех неравнодушных добиться открытого суда над Филинковым   3

22 марта, 21:00 Орех: В России у человека чем больше провалов -  тем стремительнее его карьерный рост   1

22 марта, 20:30 На "Золотом пере" Совершаева вручила "личному фотографу Путина" Лозовскому спецприз от Беглова

22 марта, 20:10 Автор "Новой газеты" Татьяна Лиханова получила "Золотое перо" за публикации о деле "Сети"   1

22 марта, 19:52 "Образцовому" дому на Лахтинской, 1, присудили почетное звание

22 марта, 19:30 Глава Минздрава озвучила меры, благодаря которым можно на 40% сократить смертность в РФ   1

22 марта, 19:00 Роскомнадзор заблокировал сайт для сбора пожертвований для "Открытой России"

22 марта, 18:50 Кабмин требует от «Роскосмоса» эффективнее развивать космодромы

22 марта, 18:25 В интернете появился "предвыборный" сайт Александра Беглова   2

22 марта, 17:50 Пиотровский посетовал на "ограниченность" законов о культуре: Существующие нам не годятся

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.