В Астане задержали 60 противников переименования города в Нурсултан

Полиция Астаны задержала порядка 60 человек у ТЦ «Шапагат», которые протестовали против переименования столицы Казахстана в Нурсультан, передает «Интерфакс».

По свидетельству очевидца, люди «мирно стояли, общались», беспорядков не было. «Порядка 60 человек были задержаны полицией», - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, среди задержанных – журналист радио «Азаттык» [«Свобода»] Светлана Глушакова. В полиции Астаны информацию пока не подтвердили. Накануне у здания администрации города задержали еще порядка 20 человек, несогласных с идеей переименовать столицу.

20 марта парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны из Астаны в Нурсултан – в честь первого главы республики Нурсултана Назарбаева, который за день до этого ушел в отставку. Идею озвучил Касым-Жомарт Токаев, который был назначен исполняющим обязанности президента.