На московской акции протеста требовали роспуска Центризбиркома

На проспекте академика Сахарова в Москве собралось, по разным подсчетам, от 2,5 до 5 тысяч человек, сообщает "Эхо Москвы". Санкционированный мэрией митинг левых сил был посвящен необходимости прекратить социальное расслоение.

Бессменный предводитель КПРФ Геннадий Зюганов, оскорбившийся отказом ЦИК выдать бизнесмену Павлу Грудинину освободившийся мандат, потребовал роспуска Центральной избирательной комиссии.

Аналогичный митинг прошел в Петербурге. На нем лидер фракции КПРФ в Заксобрании Ольга Ходунова клеймила неких либералов, обвиняя их в экономическом упадке.

КПРФ решила передать мандат умершего 1 марта академика Жореса Алферова Грудинину после того, как последнего сняли с должности совета депутатов подмосковного Видное и лишили статуса депутата из-за незадекларированного офшора. 21 марта члены комиссии Центризбиркома отказались передать Павлу Грудинина мандат депутата Госдумы Жореса Алферова. На прошлогодних выборах президента тот же самый офшор никого в Центризбиркоме не смутил.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.