Радзиховский: Путин и Лукашенко ужасно раздражают друг друга

Публицист, психолог Леонид Радзиховский в эфире ARU.tv обратил внимание на то, что российско-белорусская риторика на официальном высоком уровне несколько изменилась в последнее время, и тон ее становится все менее мягким и дипломатичным. Тому, по его мнению, есть как минимум одно бесспорное объяснение: личная несовместимость двух лидеров - Владимира Путина и Александра Лукашенко, которую с годами все труднее удается скрывать. Ситуацию он уподобил сожительству в однокомнатной квартире мужа и жены, которые за долгие годы друг другу "осточертели".

"Батьку дико раздражают претензии России на руководство, на то что ему постоянно читают мораль - то не так, эдак не эдак, "деньги берешь - ни черта взамен не делаешь, давай взамен интегрируйся, а что это такое, толком объяснить никто не может. Москву еще сильнее бесит, что деньги мы вышвыриваем как в прорву, а результат - ноль", - описал диспозицию эксперт.

По его словам, якобы существующие у Кремля планы присоединить Белоруссию представляют собой "полную чушь" и что на полном серьезе это обсуждать невозможно.